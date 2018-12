In Staphorst blijven ze een nacht wakker om voor goede doelen te volleyballen

In de sporthal in Staphorst gaan ze vrijdag voor de 25e keer een nacht volleyballen. Niet alleen voor de lol, ook voor goede doelen. Jaarlijks kan de organisatie, bestaande uit volleybalvereniging Rouveen en Rode Kruis Staphorst een behoorlijk bedrag overmaken. Na 24 edities is er een bedrag van 160.000 euro uitgekeerd, rekenen de bestuursleden Hendrie van de Weem en Anita Veijer snel uit.

Het evenement is in 1994 ook ontstaan om geld in te zamelen. Een vriendengroep deed dat voor een maatje, die werd uitgezonden naar zuidelijk Afrika. Het zou eenmalig zijn, maar het was te leuk om op te doeken, waarop de volleybalvereniging en het Rode Kruis het toernooi hebben voortgezet.

Wie krijgen dit jaar een cheque?

,,Twee goede doelen staan vast, het derde wisselt. Het Rode Kruis krijgt ieder jaar geld voor een bijzondere vakantie. Rond de 20 inwoners die niet zelfstandig op pad kunnen gaan er dan een week onbezorgd tussenuit naar Lemele. Jarenlang was Mappa Mondo het tweede doel, maar dat is sinds 2017 Stichting Philadelphia dat al 21 jaar een groepswoning heeft in Staphorst. Het wisselende doel is dit jaar Stichting Wielskracht, die het welzijn van dwarslaesiepatiënten bevordert. De stichting is opgericht nadat onze plaatsgenoot Evert Bloemert een dwarslaesie opliep bij een bedrijfsongeval.’’

Hoe komen jullie aan geld?

,,Inschrijfgeld van de teams, entree van bezoekers en het bedrijfsleven levert een geweldig bijdrage. We gaan al die bedrijven persoonlijk bij langs. Voor een advertentie in het programmaboek, ze kunnen de naam verbinden aan één van de speelvelden of prijzen schenken voor de verloting. Het nachtvolleybal is een begrip, 99 procent doet mee of geeft iets.’’

Hoe is de belangstelling van de volleyballers?

,,Enorm groot. Na openstelling van de inschrijving stromen de aanmeldingen binnen. Er is dit jaar een extra poule, maar met 36 teams is het maximum wel bereikt, en er staan nog vijf op de wachtlijst. De meeste deelnemers komen uit Staphorst en Rouveen, maar er komt ook al geruime tijd een groep volleyballers uit Leeuwarden. Het is een recreatief toernooi, maar bij de 25e editie hebben we weer een poule voor competitieteams.’’

Hoe blijf je wakker?