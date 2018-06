In Staphorst is gestart met aanleg ontbrekend deel snelfietsroute tussen Meppel en Zwolle

In het coalitieakkoord 2014 - 2018 van de gemeente Staphorst was de wens opgenomen om een fietssnelweg tussen Meppel en Zwolle aan te leggen. Het stuk op Staphorster grondgebied was de nog ontbrekende schakel. Door de aanleg van de fietssnelweg wordt de fiets een reëlere keuze voor forensen tussen Meppel en Zwolle. Dagelijks verplaatsen namelijk 2000 tot 3000 forensen zich tussen Staphorst en Meppel. En tussen Meppel en Zwolle pendelen nog eens 4000 reizigers per dag. De fietssnelweg, in combinatie met ontwikkelingen zoals de e-bike, zorgt straks voor een goed alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. Wethouder Krale: ‘Hopelijk wordt nu de verleiding groot genoeg om de dure auto met al zijn file- en parkeerproblemen in te wisselen voor een goedkopere, duurzame en gezonde fiets om de afstandjes tussen Meppel, Staphorst en Zwolle te overbruggen.’