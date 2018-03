Hasselt leent schilderij uit voor expositie in Mechelen

6 maart Het in Hasselt hangende schilderij 'Het oordeel van Graaf Willem de Goede' is binnenkort te zien op een expositie in de Belgische stad Mechelen. Het in 1657 door Nicolaes van Galen gemaakte doek van ruim twee bij twee meter is door een hierin gespecialiseerd transportbedrijf overgebracht naar Mechelen. Daar is het te zien tijdens een grote tentoonstelling over rechtspraak in Museum Hof van Busleyden.