In Steenwijk wint ‘mister ontsnapping’ Taco van der Hoorn wel

Voor Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden is het criterium een veredelde thuiswedstrijd (al woont hij tegenwoordig in Belgisch Limburg). ,,Dat maakt het voor mij extra leuk, ik ken hier de nodige mensen en andersom. Dit wordt mijn tweede Spektakel, de eerste was in 2019. Weet ik niet zoveel meer van, maar geen podiumplek in ieder geval. Nee, de criteriums zijn voor mij geen moetje. Het is een goede training, in de avond, met mooi weer en veel enthousiasme, dus hartstikke leuk om te doen. Je vermaakt het publiek.”