Inbrekers uit Almere verdacht van meer inbraken in huizen vakantiegangers in Hasselt en Vollenhove

De inbrekers uit Almere die twee weken terug na een serie inbraken bij vakantiegangers in Hasselt zijn opgepakt hielden vermoedelijk de post in de gaten om te kijken of een huis geschikt was om in te breken. Het trio inbrekers wordt in verband gebracht met inbraken in Hasselt en Vollenhove en mogelijk zelfs meer plaatsen.