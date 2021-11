Indisch onderonsje met Wieteke van Dort en Ricky Risolles in Steenwijk

Nieuwste brand in oude binnenstad Steenwijk laat discussie oplaaien: ‘Is het hier wel veilig?’

De politiek in Steenwijkerland maakt zich na de derde grote brand in relatief korte tijd zorgen over de veiligheid van binnensteden en andere historische kernen in de gemeente. Gebouwen staan dicht op elkaar en vloeren en daken lopen naadloos in elkaar over, waardoor vuur ogenschijnlijk eenvoudig kan overslaan. ,,Zijn er wel voldoende preventieve maatregelen getroffen?”

15 november