Ineens beweegt Amber niet meer: Rosanne en Marion schieten te hulp en redden klasgenootje van verdrinking

Buitenbad in Hasselt ook in de winter open: ‘Merken dat er veel vraag naar is’

8 september Het Ariën Prins van Wijngaarden Bad in Hasselt blijft ook in de winter geopend. Het buitenbad ging dit jaar al in maart open, en dat is zo goed bevallen dat zwembadmanager Raymond Spijkerman wil kijken hoe het uitpakt als mensen het hele jaar in Hasselt terechtkunnen om banen te zwemmen.