Ineens moet de bloemencorso het met veel minder dahlia's doen: Het is alle hens aan dek

Met nog een week te gaan werd er afgelopen zaterdag ineens een spoedoverleg ingelast door de Christelijke Oranje Vereniging. Het dahliatekort schopte de plannen van de bloemencorso in de war. Het tekort komt door het aantal dahlia’s per plant. Door de droge grond dit jaar geven de planten veel minder bloemen. ,,Zo ernstig als dit jaar hebben we het nog nooit meegemaakt’', zegt Robert van Benthem van de bloemencommissie. Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken? ,,Nou, nee’’, legt hij uit. ,,Het is lastig. Het is namelijk een natuurproduct. De bloemen kunnen in één week tijd loskomen. Bij kou, te weinig zon of te weinig vocht blijft het achter. We kregen de schatting van het aantal bloemen zaterdag pas.’’ En vlak daarna werd al snel duidelijk dat de bloemencorso’s het dit jaar met aanzienlijk minder bloemen moeten doen. Er wordt maar tachtig procent geleverd van wat er nodig is. En dat vraagt om de nodige creativiteit bij de bouwers.

350 kratten

Dennis van Eerde, bouwer en ontwerper bij corsogroep Alliance, hoorde het nieuws angstvallig aan. Daar gaat zijn ontwerp. De wagen van Alliance beschikt dit jaar over vijf poppen, maar ze missen twintig procent van de bloemen. ,,Dat is dus één van de vijf poppen die dan geen bloemen zou krijgen’’, zucht Van Eerde. Toch heeft zijn groep nog redelijk ‘geluk'. ,,Met 350 kratten bloemen zijn wij nog een van de kleinere wagens’', legt hij uit. ,,En we hebben veel kleur. Er zijn groepen die bijvoorbeeld alleen maar wit besteld hebben. Dan zou de helft ineens oranje zijn.’’

Natuurproducten

De groep moet de oplossing nu zoeken in andere natuurproducten. ,,We komen al snel op hout. Het is natuurlijk lastig om een week van tevoren daar ineens aan te komen, we moeten echt schakelen.’’ Het oorspronkelijke ontwerp was in februari al klaar. ,,Ik heb er nog wel vertrouwen in, maar het plan ligt er al. Het is jammer dat het dan niet zo gaat als je zou willen. Maar we gaan er het beste van maken’', sluit hij monter af. Hoewel de zondag normaal gesproken een rustdag is voor de corsobouwers, ging de groep gisteren toch bij elkaar zitten. ,,Het is echt alle hens aan dek.’’

Vollenhove