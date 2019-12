Ineens zit er Bach in Balkbrugse Reestlandwijn

Nederlandse wijnen zijn populairder dan ooit. De tijd van ‘zeuren over zuur’ - hoe terecht soms ook, - is voorbij. John en Wilma Huisman van het biologische wijngoed Reestlandhoeve in Balkbrug voeren met 16.000 flessen per jaar bepaald geen klein wijnbedrijf, maar ze moeten over een paar maanden waarschijnlijk al het bordje ‘uitverkocht’ planten. ,,Zo vroeg, dat is wel heel bijzonder.”