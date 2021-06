Inlineskater Rémon Kwant uit Koekange zet alles op alles voor internationaal succes

InlineskatenEen opvallende combinatie. Rémon Kwant uit Koekange is twee dagen in de week kandidaat-notaris. De overige vijf dagen staan in het teken van inlineskaten.

De 26-jarige Rémon Kwant is dit jaar bijna onverslaanbaar op de korte nummers. Hij had tot afgelopen weekend een score van 100 procent, alles gewonnen. Op de 100 meter in Heerde werd hij zaterdag tweede. Hij zegt meer rust in zijn hoofd te hebben.

,,Ik ben klaar met de studie, dat is een last minder. Het was trainen, studeren, trainen en slapen. Dat was ik zo gewend. Nu is het twee dagen werken. Ik sta er veel relaxter in. Soms moest ik snel nog een tentamen leren, of ik moest weer naar een training. Het was altijd stress. Altijd iets doen. Nu is het rustiger, ik denk dat daar wel een stuk in zit’’, denkt Kwant een verklaring te hebben gevonden voor zijn goede prestaties dit jaar.

Studie afgerond

De rijder uit Koekange heeft zijn opleiding afgerond. Om toch iets te doen met zijn studie rechten, is Kwant twee dagen in de week kandidaat-notaris. Er moet natuurlijk ook brood op de plank komen. Want met inlineskaten valt niet veel te verdienen. ,,We rijden hier letterlijk voor een reep chocolade’’, zei Kwant een paar weken terug in Heerde.

Het prijzengeld voor de rijders ging naar toegangstesten voor corona. Op de parkeerplaats glimt zijn eigen bus tussen de auto’s en campers zonder opsmuk. Dankzij een aantal sponsoren kan Kwant ook vijf dagen in de week met zijn sport bezig zijn. ,,Daar ben ik ze super dankbaar voor. Daardoor kan ik het zo doen, mijn doelen achterna.’’

Elke dag sport

Ook op een van zijn twee werkdagen is Kwant nog met de sport bezig. ,,Een van de twee dagen train ik niet, dat is mijn rustdag. Daarna gaat het van computer en bureaustoel naar de sport.’’ Hij traint nog twee keer per week met de nationale ploeg, zijn trainingsschema’s komen nog van bondscoach Valentina Berga-Belloni, maar hij werkt veel trainingsuren alleen af. ,,Dat is wat ik wil, elke dag met sport bezig zijn. Het is fijn dat ik mijn eigen ding kan doen.’’

Hij weet waar hij het voor doet. Kwant wil straks goed scoren op het EK inlineskaten in het Portugese Canelas, van 18 tot en met 25 juli. Daar wil hij het podium halen en in de voetsporen treden van de iconen in de sport. ,,Ik heb altijd tegen de Mulders, Michel en Ronald, opgekeken. Als doel had ik om een keer tussen die jongens in te staan op het podium. Dat doel heb ik in 2019 gehaald. De Mulders hebben aanzien in het wereldje. Michel is wereldkampioen geworden, Ronald heeft Europese titels gewonnen.’’

Geniet

Kwant was toen de jager, nu is hij op landelijk niveau de prooi. In Heerde stond hij onlangs tegenover jonge gasten als Jenning de Boo en Kayo Vos. ,,Dat verschil is nu acht tot tien jaar. Zij zijn 18, ik ben 26. Ik geniet er wel van.’’

De vele trainingsuren en de unieke combinatie van twee dagen werken, vijf dagen sport moeten zich straks uitbetalen. ,,Ik geef er alles voor, wil er alles uithalen. Ik wil straks kunnen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb. Ik zie vaak genoeg mensen die de sport verlaten die zeggen dat er meer in had gezeten. Dat wil ik niet.’’