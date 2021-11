Innovatieve aanpak bij het verbeteren van een hobbelige klinkerweg in Staphorst

Met minder appartemen­ten is plan locatie Waanders Staphorst wel kansrijk

Projectontwikkelaar Jan Mulder lijkt verder te kunnen met zijn plannen voor de plek waar in Staphorst nu nog hotel-restaurant Waanders is gevestigd. Het aantal van 94 appartementen was te gortig voor de gemeente, maar een aangepaste versie met nog 78 appartementen is wel kansrijk.

28 oktober