Integriteit Staphorster wethouder Mulder in geding na beschuldigingen over ‘vriendjespolitiek’

Conflict e-bikebazen loopt hoog op: Stella uit Nunspeet en Amslod uit Meppel ruziën over reclames

18 november E-bikefabrikant Stella Fietsen uit Nunspeet beschuldigt concurrent Amslod uit Meppel van oneerlijke handelspraktijken en merkinbreuk en dreigt met een rechtszaak. Aanleiding is een campagne waarbij Amslod hoge kortingen beloofde aan mensen die een e-bike van Stella inruilden. Bert Jonkeren van Amslod is niet van plan in te binden en noemt de aangetekende brief van Stella ‘kinderachtig’.