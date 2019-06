Internationaal voetbaltoernooi in Meppel met tweeduizend jonge spelers

De deelnemende jeugdteams zijn de in loop van vrijdag aangekomen in Meppel vanuit de Verenigde Staten, Frankrijk, Bosnië-Herzegovina, Schotland, Denemarken, Duitsland, België en Nederland. Uit eigen omgeving doen de Meppeler verenigingen Alcides en MSC en SVN'69 uit Nijeveen mee. Een deel van de buitenlandse deelnemers slaapt in sporthallen in Meppel en er is huisvesting in het Summer Camp in Heino en de Westerbergen in Echten. Na twee dagen voetballen is zondagavond op de Wheem een barbecue voor de voetballers en hun begeleiders en reikt de Meppeler burgemeester Richard Korteland de prijzen uit.