Invaarverbod in Giethoorn blijft gelden, ook eenrichtingsverkeer voor wandelaars

Overdag van buitenaf Giethoorn invaren blijft in weekenden en de zomervakantie verboden. Zo moet de drukte in Giethoorn de komende tijd beperkt blijven.

Om te voorkomen dat het zo druk wordt in Giethoorn dat het houden van anderhalve meter afstand niet meer mogelijk is, heeft de gemeente Steenwijkerland diverse maatregelen afgekondigd.

Eenrichtingsverkeer

Zo mogen boten zonder vergunning in weekenden en in de zomervakantie (4 juli tot 30 augustus) niet de Dorpsgracht in varen. Voor boten van verhuurbedrijven gelden geen beperkingen.

Ook geldt op drukke dagen op het Binnenpad tussen het Vermaningspad en het Willem Visscherpad eenrichtingsverkeer tussen 11.00 – 17.00 uur. Wandelaars worden via wandellussen omgeleid.

Fietsverbod

Van het Vermaningspad tot ‘t Vonder wordt bij drukte niet iedereen tegelijk doorgelaten. Hiermee wordt voorkomen dat teveel mensen tegelijk op het pad zijn. Deze regel geldt niet voor aanwonenden.

Het Binnenpad, de Langesteeg en het Zuiderpad zijn tussen 11.00 – 17.00 afgesloten voor fietsers (met uitzondering van bezorgend verkeer). Fietsen mogen wel aan de hand worden meegenomen.

Quote Giethoorn blijft onvermin­derd populair Rob Bats, Burgemeester Steenwijkerland

Ook kan er ingegrepen worden als het te druk is op parkeerplaatsen. Er zijn gastheren en -vrouwen aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Toeristen blijven komen

Burgemeester Rob Bats stelt dat de maatregelen nodig zijn gezien de toeristen die hij ook deze zomer verwacht in het dorp. ,,Giethoorn blijft onverminderd populair. De komende maanden verwachten we dan ook zeker dat toeristen naar Giethoorn blijven komen. Vooral omdat vakantie vieren in eigen land dit jaar populair zal zijn.”

Het toerisme in Giethoorn kwam afgelopen Hemelvaartsdag weer aardig op gang. Bats was na afloop dan ook erg tevreden over het verloop van die dag. ,,Mensen hielden de anderhalve meter afstand in acht.”

Noodzakelijk