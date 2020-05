Inwoners Genemuiden houden zich niet aan coronaregels: ‘Volstrekt onverantwoord’

Zwaaien naar aan huis gekluister­de mensen in Staphorst en Zwartewa­ter­land

18:30 Zwaaien naar mensen die aan huis zijn gekluisterd. Het is in deze coronatijd meer dan nodig, zo maken Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en de gemeente Zwartewaterland duidelijk. Daarom liggen er in beide gemeenten zwaaistenen, een stoeptegel met een vrolijk gekleurde hand. Het is een uitnodiging voor voorbijgangers om te zwaaien naar de bewoner waar de steen voor het huis ligt.