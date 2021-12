Inwoners Onna niet blij met ‘salamitactiek’ en vrezen uitdijend schakel- en trafostation

,,De gemeente Steenwijkerland en Enexis passen hier een salamitactiek toe: telkens wordt er iets aan het plan toegevoegd”, zei omwonendenwoordvoerder Feike Tibben dinsdag tijdens een spoedprocedure in Den Haag. ,,Aanvankelijk was het nieuwe bestemmingsplan nodig voor de bouw van twee transformatiehuisjes en een groter gebouw, maar nu wil Enexis er alweer een derde en mogelijk zelfs een vierde trafohuis bij zetten.”

Niet transparant

De bewoners van Onna vinden dat gemeente Steenwijkerland en Enexis de mensen in het dorp op het verkeerde been hebben gezet en niet transparant zijn geweest over wat nu precies de bedoeling is met het uitbreidingsplan.

Volgens de gemeentewoordvoerder en Enexis-manager Gijsbert Karman zijn de omwonenden wel degelijk uitgebreid vooraf op de hoogte gesteld. ,,We hebben een inloopavond gehad waarbij we onze plannen uitgebreid hebben toegelicht”, zei laatstgenoemde. ,,De nieuwe trafo’s zijn nodig voor de energietransitie. Als we geen nieuwe transformatorhuisjes neerzetten, komen energieprojecten - zoals een bij Onna gepland zonnepark - in de knel. Verder is zijn de trafo’s nodig om Steenwijk en omgeving ook in de toekomst van stroom te blijven voorzien. De noodzaak voor een verdere uitbreiding naar drie of vier trafo’s zie ik pas over vijf à tien jaar opdoemen.”

Schakeltuin

De gemeentewoordvoerder voegde er nog aan toe dat het vorige bestemmingsplan geen beperkingen kende op het aantal trafo’s en dat er ook vier hadden kunnen worden gebouwd. Rechter en staatsraad Eric Helder wilde weten waarom er dan toch een nieuw bestemmingsplan nodig is.

Volgens Karman moet het terrein richting het dorp worden uitgebreid om het grotere meet- en regelgebouw te kunnen bouwen. Volgens de omwonenden is dat niet nodig als het je dat gebouw dwars op het huidige terrein zet. Dat kan alles op het huidige terrein worden gebouwd.

Volgens Enexis is het draaien van het gebouw niet mogelijk, omdat de kabels anders niet goed kunnen worden aangesloten. Volgens omwonende Tibben is er een andere reden. ,,Met de uitbreiding van het terrein is er straks ruimte voor een heel grote schakeltuin en vier grote trafo’s. Daar is evenwel helemaal geen onderzoek naar gedaan. Wij vinden dat de gemeente en Enexis alsnog uitgebreid onderzoek moeten doen naar de geluids- en stralingsoverlast en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Wij zijn ook tegen de aanleg van een tweede inrit op het Bedelaarspad. Want dat is een belangrijke verbindingsroute tussen Onna en Steenwijk.”

Kortste route

De gemeentewoordvoerder erkend dat het Bedelaarspad weliswaar de kortste route naar Steenwijk is, maar niet de hoofdroute. Dat is de Burgemeester Stroïnkweg. ,,Ik heb zelf een tijdje op het Bedelaarspad gestaan en in een kwartier kwam er maar één auto voorbij. Het schakelstation zal hoogstens één keer per week worden bezocht. Dus van een verkeersveiligheidsprobleem is geen sprake.”

De omwonenden zien het anders. Volgens hen heeft de gemeentewoordvoerder alleen midden op de dag geteld, terwijl het meeste verkeer ’s ochtends en ’s avonds over het Bedelaarspad gaat. Bovendien lopen er straks talloze hoogspanningskabels over de weg. En dat vinden de inwoners van het dorp heel gevaarlijk. De Raad van State zet alles nog eens op een rijtje en doet binnen enkele weken uitspraak.