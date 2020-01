Inwoners Rouveen mogen het zeggen: waar moet het dorp verkeersveiliger worden?

De inwoners van Rouveen krijgen een forse vinger in de pap als het gaat om het verkeersveiliger maken van hun dorp. De Staphorster gemeenteraad is in meerderheid positief over een notitie van het college van burgemeester en wethouders om de gevaren van het verkeer in te perken en het dorp daarbij te betrekken.