Inwoners Steenwijkerland kunnen glasvezelcontract met Rendo Buitenaf ontbinden

D66 Steenwij­ker­land pleit voor einde impasse rond Welkoop­pand: ‘Blijf in gesprek’

6:30 D66 in de gemeente Steenwijkerland neemt geen genoegen met de antwoorden van het college van B en W over de impasse rondom het oude Welkooppand in Steenwijk. De partij wil dat de gemeente en de eigenaar van het pand in gesprek blijven.