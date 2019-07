Inwoners Steenwijkerland kunnen op de koffie bij wethouders

column Hoe een vliegen­plaag zich meester maakte van de keuken van de Wennemars­jes

7:00 Het begon met een paar. Nou ja, eigenlijk best veel, maar het viel eerst nog niet echt op. Mijn zoon klaagde wat over vliegen die hem maar bleven lastig vallen en ik had wat meer klappen uitgedeeld met de vliegenmepper. Het was ook wel logisch, want de koeien van opa staan op het weiland achter het huis en die schijten er vrolijk op los. Waar poep is, zijn vliegen.