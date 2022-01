Inwoners van deze zes regionale gemeenten krijgen gratis zelftesten en mondkapjes

Het doel van dit initiatief is het terugdringen van de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in plaatsen met een lage vaccinatiegraad. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gereformeerd en ongevaccineerd

Opvallend in de lijst is de grote hoeveelheid gereformeerde gemeenten: 17 van de 30 is onderdeel van de Biblebelt. Naast Nunspeet en Oldebroek gaat het om plekken als Reimerswaal (Zeeland), Molenlanden (Zuid-Holland) en Neder-Betuwe (Gelderland). In deze 17 gemeenten koos gemiddeld 67 procent van de inwoners voor twee coronavaccinaties. Dat is een flink verschil met het landelijk gemiddelde van ruim 86 procent.

Nergens in Nederland zijn zo weinig mensen gevaccineerd tegen covid-19 als op Urk: daar is 34 procent van de volwassenen tweemaal geprikt. Ook in Staphorst laten veel mensen de inenting links liggen (59 procent is volledig gevaccineerd).

Dertig gemeenten

Het zestal in Oost-Nederland is een onderdeel van een lijst met in totaal dertig gemeenten, wijken en buurten. Daar worden in totaal 5,5 miljoen zelftests en 5,5 miljoen mondneusmaskers (type IIR) uitgedeeld. Wanneer de beschermingsmiddelen precies beschikbaar zijn, verschilt per gemeente.

Van de gemeenten die gratis coronabeschermingsmiddelen uitdelen, liggen er zes in Limburg en twee in Friesland. Ook (delen van) grote steden waar relatief weinig mensen kiezen voor een tweede coronaprik staan op de lijst. Voorbeelden zijn Almere, Amsterdam en Rotterdam.

Niet voor iedereen

Het Outbreak Management Team en onafhankelijke experts adviseren het kabinet om coronazelftests voor iedereen gratis te maken. Op die manier wordt het makkelijker om vaker te testen. Zo ver wil de regering niet gaan. Wel krijgen mensen met een laag inkomen binnenkort een zestal gratis zelftests en chirurgische mondkapjes.

