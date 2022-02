Inwoners van Scheerwolde krijgen hulp bij verwijderen van asbestdaken

Geen vliegtuig­bom gevonden bij bodemonder­zoek ‘verdachte’ Stenendijk Hasselt

Er is in de bodem van de Stenendijk bij Hasselt geen vliegtuigbom of ander explosief materiaal aangetroffen. De onderzoekers vonden alleen metaalresten en magnetisch puinmateriaal. Er werd op verschillende locaties in de Stenendijk gezocht naar de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

24 februari