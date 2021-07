Inwoners Vollenhove balen van onkruid in de straten: ‘Het is geen gezicht’

Dit gaat er gebeuren tijdens het aangepaste corso in Sint Janskloos­ter: ‘We kunnen gelukkig door’

24 juli Na maanden van onzekerheid komt de Christelijke Oranje Vereniging in Sint Jansklooster met een alternatieve vorm voor het corso. Die kan in de traditionele vorm niet doorgaan vanwege corona. Toch kunnen liefhebbers zich in augustus vergapen aan de praalwagens. Niet in het dorp, maar in het buitengebied. De bouwers zijn blij: ,,We hebben er zin in.’’