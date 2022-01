Inzamelactie levert ruim 2000 pakken koffie op voor voedselbank Steenwijkerland

VIDEO Dit iconische kerkje in toeris­tisch Kalenberg dreigt te verzakken: ‘Gelukkig wilde de buurt helpen’

Het kerkje in Kalenberg wordt flink verbouwd en dat is nodig ook. Het gebouw zakt door de daling van het grondwaterpeil steeds verder weg. Een nieuwe fundering is daarom nodig voor de horecagelegenheid en daar is de familie Jongschaap druk mee bezig. ,,Terwijl je er straks niets van ziet.”

6:23