Inzameling om Smithy's Palace in Eesveen door coronacrisis te loodsen: ‘Krijgen amper steun vanuit overheid’

Outdoorwin­kel opent in centrum van Hasselt: ‘Juist goed moment om te starten’

15 november Jaren achtereen gingen vele winkels in het centrum van Hasselt dicht. Dat er na diverse kledingwinkels later deze week ook een outdoorwinkel opent, is het bewijs dat het beter gaat. ,,De hoeveelheid busjes van postbedrijven in Hasselt in de straten is voor mij een doorn in het oog”, zegt eigenaar Marko Los (39).