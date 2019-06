Irene Hasselt maakt de blits in nieuw uniform

Zelfde mannen en vrouwen, zelfde muziek. En toch heel anders. Want christelijk fanfarekorps Irene uit Hasselt marcheert vanochtend in een volledig nieuw uniform door de straten van het Hanzestadje. De 37 jaar (!) oude kleding is ingeruild voor een nieuwe jas en broek. Ontworpen door eigen leden, gemaakt door Zwart Uniformkleding uit het Noord-Hollandse Limmen.

De jas is blauw van kleur gebleven, maar er zijn tal van zwart, rood- en goudkleurige accenten toegevoegd. Zoals op de schouder een epaulet met koord, een borststuk met twee rijen knopen, rechtopstaande kraag en om het middel een koppel met gouden koppelplaat. De mouwen zijn voorzien van een gouden bies en rode strepen, die terugkeren in de verder geheel zwarte broek. ,,Dit is een echt marsuniform’’, leggen de bestuursleden Jorik Kamphof en Mark ten Klooster uit, ,,Het is door ons zelf samengesteld. Geen enkele andere vereniging draagt dit.’’

Jullie oude uniform is van 1982 en zeker wel versleten?

,,Nou dat valt eigenlijk nog best wel mee. Het is oerdegelijk omdat er paardenwol in verwerkt is. Maar er moesten zo af en toe wel wat herstelwerkzaamheden worden verricht aan sommige pakken. En niet alle pakken zijn zo oud. Door de groei van het ledenaantal, met name begin negentiger jaren, zijn er veel pakken bijgekocht. Dat heeft ook een rol gespeeld dat het zo lang heeft geduurd. Het geld ging steeds naar de uitbreiding.’’

Een nieuw uniform vergt vast een flinke investering?

,,Nou en of. We hebben 56 uniformen aangeschaft en daarvoor zijn we ongeveer 35.000 euro kwijt. Dit hadden we nooit kunnen doen zonder de hulp van onze sponsoren, donateurs, fondsen en alle acties die we hebben gevoerd.’’

Wat heeft het meeste geld opgeleverd?

,,De sponsorloop in mei 2017. Toen zijn we met bijna het hele korps musicerend langs de drie kernen in de gemeente Zwartewaterland gelopen, een tocht van 25 kilometer. Dat was best pittig maar leverde wel bijna 10.000 euro op.’’

Hoe is het nieuwe uniform tot stand gekomen?

,,Twee van onze leden, Bea van de Groep en Rutgher Bergman hebben drie jaar geleden al een eerste schetsontwerp gemaakt en dat voorgelegd aan de leden. Na wat kleine aanpassingen zijn we er mee naar de fabrikant gegaan. Die is aan de slag gegaan en is in Hasselt geweest om van alle leden de maat te nemen. Iedereen heeft dus een uniform dat zit als gegoten.’’

Hoe presenteren jullie het?

,,Afgelopen week hebben we voor het laatst in ons oude uniform gelopen tijdens enkele avondvierdaagsen. Zaterdag lopen we voor het eerst in het nieuw tijdens de straatparade in Hasselt. Een mooi moment in ons eigen stadje, met veel publiek en andere korpsen uit de regio. We zijn wel ontzettend benieuwd hoe de mensen op onze nieuwe look reageren. En volgend weekeinde gaan we er gelijk de grens mee over, naar de Musiktage in het Duitse Rasstede, een grote internationale wedstrijd.’’

Wat gebeurt er met de oude pakken?

,,Daarover is nog geen besluit genomen. Ze gaan voorlopig de kast in. Wellicht kunnen we het nog verkopen of schenken aan een vereniging in het buitenland.’’

Volledig scherm Detail nieuw uniform Irene, koppel met gesp © cor van dalen

Volledig scherm Detail nieuw uniform Irene, epaulet met koord met de schouder. © cor van dalen