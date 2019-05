Is Eduard Plate de redder van Hasselt?

Eduard Plate is in Hasselt aangesteld als nieuwe centrummanager, nadat de vorige al na drie weken vertrok door persoonlijke omstandigheden. Zijn voornaamste rol is het bij elkaar brengen van diverse partijen die belangen hebben in het centrum. Dat moet leiden tot een plan waarmee de vele leegstaande winkelpanden weer worden gevuld en het toerisme nieuwe impulsen krijgt. ,,Hasselt is een juweeltje, dat alleen nog niet is opgepoetst.’’

Zo, die oneliner is er uit. ,,Kijk eens om je heen’’, vervolgt Plate, ,,het is toch een prachtig stadje met heel veel historie, het heeft van oudsher veel ondernemerschap gekend en ligt erg gunstig, zo tussen Zwolle en Giethoorn. De toeristische potentie is groot.’’ Het mag duidelijk zijn, Plate heeft zin aan zijn nieuwe klus, al is de tijd beperkt met zo'n anderhalve dag in de week gedurende een periode van vooralsnog vier maanden, zo is met de gemeente Zwartewaterland afgesproken.

Een woordvoerster van de gemeente geeft aan dat de voornaamste opdracht voor Plate is om een plan van aanpak op te stellen om de aantrekkingskracht van Hasselt, en dan met name het centrum, te verbeteren. Hij gaat dat doen in overleg met onder meer ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en de kerncoördinator van de gemeente. ,,Zie het als een voetbalelftal. Dat functioneert ook alleen als alle spelers hetzelfde doel nastreven. Dat moet in Hasselt ook gebeuren. Mijn taak is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.’’ Uit de eerste contacten heeft hij geproefd ‘dat de wil er is om er samen iets van te maken’.

Hardenberg

,,Die positieve houding is noodzakelijk om tot succes te komen’’, stelt Eduard Plate, die sinds drie jaar centrummanager is in Hardenberg. Ook daar had hij te maken met winkelleegstand. ,,Dat is flink teruggelopen. Toen ik begon waren er 28, 29 panden beschikbaar, nu nog een stuk of 11. Daar is gekozen voor een compacter centrum. En in betrekkelijk korte tijd zijn er behoorlijk wat nieuwe ondernemers gekomen. Dat begint met een visie, een verhaal.’’

Dat streeft Plate ook na voor Hasselt. ,,Het gaat om de vraag wat we willen bereiken. Dan heb je eerst een visie nodig om antwoord te geven op de vraag: wat wil Hasselt zijn? Op toeristisch gebied zie ik volop mogelijkheden. Het stadje heeft veel te bieden, maar dat moet je dan wel uitstralen. En reuring trekt mensen aan en dat is weer interessant voor ondernemers. Maar die komen niet zomaar; je moet een goed verhaal hebben.’’