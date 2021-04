Is verlenging van de oprit dé oplossing voor de verkeersproblemen in Staphorst?

VIDEO René probeerde verwoes­tend vuur in hartje Steenwijk nog te blussen: ‘Tot het plafond naar beneden kwam’

1 april De getroffen bewoners van de panden naast de door brand verwoeste kapsalon in het hart van Steenwijk mogen weer hun huis in. De winkel zelf is met hekken omringd om eventueel onderzoek mogelijk te maken. Burgemeester Rob Bats spreekt van een tragedie, maar heeft waardering voor de onderlinge steun. ,,Dat is het karakter van deze stad.”