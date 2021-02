Italiaans energiebedrijf en lokale coöperatie willen zonnepark aanleggen bij Blokzijl, tegen de grens met de Noordoostpolder

video Terwijl iedereen aan schaatsen denkt, kun je in Zwartsluis zwemmen bij -4 graden

6:00 Het vriest dat het kraakt en toch is zwembad De Kragge in Zwartsluis open. Sterker, het dak is er letterlijk af. Winterzwemmen heet het. Gek, iedereen wil toch schaatsen?