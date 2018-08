Jaar lang spullen inzamelen voor fancy fair Sint Clemenskerk in Steenwijk

Beelden kolonisten­ge­zin bij invalswe­gen Willems­oord

10:24 Willemsoord bestaat 200 jaar in 2020 en plaatst dan vier grote beelden langs de invalswegen. Ze vormen samen een kolonistengezin zoals dat ooit leefde in Kolonie 3, de naam voor het dorp dat onder de paraplu van de Maatschappij van Weldadigheid in 1820 werd gesticht