Jachtenbouwer Royal Huisman levert recordromp af

En weer verlaat een recordproduct de werf van scheepsbouwer Royal Huisman in Vollenhove. Althans, voor heel even dan. De romp van 'Project 400' is met kranen boven het water van het Vollenhover Kanaal gehangen en vervolgens gekanteld en weer de loods ingeschoven.

Daar wordt verder gewerkt aan het schip, dat straks met een lengte van 81 meter in de top-10 van 's werelds grootste zeiljachten komt. Het kantelen van de voor Huisman grootste romp ooit nam een gehele dag in beslag. ,,Bij haar oplevering in 2020 zal deze moderne schoener (zeilschip, red.) tevens 's werelds grootste aluminium zeiljacht zijn", laat Royal Huisman via een woordvoerder weten.

Aziatische klant

Over de nieuwe eigenaar en het bedrag dat die voor boot neerlegt, doen ze bij Huisman doorgaans geen uitspraken. Een tipje van de sluier kan er niettemin vanaf. ,,Het iconische nieuwbouwproject voor een Aziatische klant is tijdens de Monaco Yacht Show in 2016 onthuld. Binnen een jaar hadden de ontwerpers in samenwerking met Royal Huisman en in nauw overleg met het team van de klant de ontwerpfase afgerond."

De laswerkzaamheden aan de constructie begonnen in 2017, nadat de grootste scheepsbouwhal van Royal Huisman voor dit bouwproject verbouwd en tijdelijk verlengd werd. Ondertussen is gestart met de productie van de interieuraccommodatie en diverse boordsystemen. Zusterbedrijf Rondal tekende voor de bouw van de masten en zeilsystemen. ,,Nu is de mijlpaal bereikt waar alle betrokkenen naar uitkeken: de enorme romp is uit haar scheepsbouwhal gereden."

Vier kranen

Belangstellenden op de wal konden zodoende daadwerkelijk zien hoe groot Project 400 is. Terwijl het casco deels boven het Vollenhover Kanaal hing, draaiden vier kranen de romp rechtop. Aan het einde van de operatie werd het jacht op haar bootstoel geplaatst en teruggereden naar de scheepsbouwhal. ,,Daar blijft het tot 2020."

Royal Huisman heeft op het moment drie zogenoemde 'superjachtprojecten' in portefeuille. Daarnaast heeft het nog verschillende aanvragen in behandeling, waardoor de schepenbouwer uit Vollenhove optimistisch is over de toekomst. En tevreden over de afgelopen maanden, aangezien de 58 meter lange Ngoni in het Oostenrijkse Kitzbühel twee Design Awards won.