Jan Kuipers (76), dé klokkenkoning van Nederland, stopt ermee

In de jaren 70 kwam Jan Kuipers met zijn vrouw Jeanet als hovenier naar Steenwijkerwold. Daar raakte hij betrokken bij de restauratie van de kerkklok in de hervormde kerk. Het werd een passie die nooit meer ophield. Kuipers groeide uit tot dé luidklokkenexpert van Nederland, inclusief een eigen adviesbureau. In 45 jaar tijd begeleidde hij zeker driehonderd restauratieprojecten.

En daar horen onderscheidingen bij. In 2001 kreeg hij voor zijn werk voor ‘Gods bronzen stem’ een koninklijke onderscheiding. Maar nu is het gedaan. Hij is wel klaar met de rompslomp. Daarbij overleed drie jaar geleden zijn vrouw; uitgerekend de klok die op haar uitvaart luidde had hij in 1976 in de toren geplaatst. ,,Ik wil best nog wel eens een advies geven, maar ik stop met mijn bedrijfsmatige activiteiten.”

Kuipers weet alles van klokken, ophangsystemen, kerktorens, brons, de historie en de manier waarop al deze dingen samen behoren te komen in torens. Behoren te komen, want oh, oh, wat is er veel mis in klokkenland. ,,Burgerlijke gemeenten en kerkgenootschappen doen maar weinig aan hun luidklokken. Niet zelden worden galmgaten dichtgemetseld, hangen de klokken in slechte stoelen of luiden ze te hoog of te laag en vaak zijn ze gescheurd.’’

Voorbeeld is Vollenhove. Een klok van meestergieter Geert van Wou (1440-1527) hangt in de Onze Lieve Vrouwkerk. Luiden doet-ie niet. Dat komt omdat de ophangconstructie niet deugt. Het aanslaan met een hamer gebeurt elk half uur, maar dat is niet ‘echt’ Dat is al sinds mensenheugenis zo. De enige luidklok die nog in de Grote Kerk in Vollenhove hangt, is ook stuk. ,,Klokken zijn sluitposten bij restauratieprojecten’’, vertelt Kuipers. ,,Het zijn dure operaties en daar scoor je niet mee als gemeente.’’

In de Clemenskerk in Steenwijk, is het niet veel beter. Een van de zes klokken is een kolos van 1400 kilo, gemaakt door Frederyck Butgen in 1604. Roestvorming aan het klepeloog en een vermoedelijke scheur maken dat het juweel alleen op hoogtijdagen klinkt en nog schor ook. Bovendien hangen de klokken boven de voor twee derde dichtgemetselde galmgaten. Zonde.