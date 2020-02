Jan Terlouw werkt mee aan bevrijdingszangavond in Genemuiden

De bevrijdingszangavond heeft plaats in de Grote- of St. Nicolaaskerk in Genemuiden op dat dag dat het precies 75 jaar geleden is dat Canadese soldaten Genemuiden binnentrokken. Onder meer worden de Psalmen gezongen die destijds een dag later werden gezongen in de kerken van Genemuiden. Verder staan op het programma liederen uit de bundel van Valerius, het Canadese Volkslied en het Wilhelmus.

In de Tweede Wereldoorlog verbleef het gezin Terlouw in Wezep. Hij heeft altijd aangegeven dat die periode van grote invloed is geweest op zijn persoonlijke ontwikkeling. Zo waren er Duitse legerofficieren ingekwartierd in de woning van de familie Terlouw. En een Joodse klasgenoot van Jan Terlouw werd gedeporteerd. In 1972 kwam zijn jeugdboek Oorlogswinter uit, gebaseerd op zijn eigen ervaringen in de oorlog. Later werd het boek verfilmd.