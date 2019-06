Jan Vayne treedt op in fabriekshal in Genemuiden

Eikenpro­ces­sie­rups aangetrof­fen in Steenwijk en Heetveld

3 juni Op twee plaatsen in de gemeente Steenwijkerland is de aanwezigheid van de eikenprocessierups vastgesteld. In bomen op de Groene Long in Steenwijk en op de begraafplaats in Heetveld zijn nesten gevonden.