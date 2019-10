Jarenlange ozb-verhoging Staphorst zwaar onder vuur

Het college ziet die verhoging van uiteindelijk 40 procent als middel om het begrotingstekort van bijna 5 miljoen euro weg te werken. De kritiek van CDA en Gemeentebelangen was niet mals. ,,Niet de hardwerkende inwoners de dupe laten worden. We moeten vooral kijken naar de eigen organisatie, minder uitgeven’’ betoogde Jacob Spiker (CDA). De grootste gemeentelijke kostenpost zijn de salarissen, het ambtelijk apparaat. Het CDA wil daarop bezuinigen. ,,Het college stelt juist voor om meer mensen aan te nemen. Dat is de omgekeerde wereld.’’

Lees ook Staphorst staat voor pijnlijke keuzes Lees meer

Elf fte aannemen ziet ook Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) niet zitten. Hij vroeg zich af waarom het college niet bij machte is om de begroting sluitend te krijgen zonder drastische lastenverzwaring, terwijl dit in volgens hem omliggende gemeenten wel het geval is. ,,We hebben een rondje gemaakt langs de andere gemeenten in de regio om te kijken of de problemen daar net zo dramatisch zijn als bij ons. Bij lange niet, van inflatiecorrectie tot vele procenten minder.’’

Nieuwe afweging

ChristenUnie en SGP zullen de verhoging van 10 procent in 2020 niet blokkeren, maar voor de drie daaropvolgende jaren is dat een ander verhaal. Jan Carlo Bos (ChristenUnie): ,,Voor 2020 is het verdedigbaar maar willen voor de jaren daarna opnieuw een afweging maken.’’ ,,Onontkoombaar”, aldus fractievoorzitter Erik Hattem (SGP). De door B en W voorgestelde OZB-verhoging kost een gemiddeld gezin in 2020 een bedrag van ruim 30 euro extra. Maar de uiteindelijke doelstelling van B en W om over 4 jaar 140 euro bij de burgers weg te halen is voor CU en SGP op voorhand een brug te ver.