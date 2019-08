Jeanine (20) is de nieuwe Dahliakoningin van het bloemencorso in Vollenhove

,,Deze echte Venose wist al een aantal jaren dat ze een keer mee wilde doen aan de verkiezing en dit jaar pakte ze door‘’, zegt woordvoerster Janine Renes van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken. De Dahliakoningin werd gekroond na een sollicitatieprocedure. Er was veel intresse is wat oud-Dahliakoningin Renes ‘een droombaan’ noemt. ,,Vanwege het aantal aanmelding werd de inschrijving eerder dan gepland gesloten.’’ Voor het jeugdcorso werden een Dahliaprinses en voor het eerst een Dahliaprins gekozen. Dat zijn Kim van der Meulen (9 jaar) en Ruben Bakker (11 jaar). Zij openen zaterdagochtend het kindercorso. Het drietal is de komende jaren betrokken bij allerlei promotionele activiteiten van de corsovereniging en verricht prijsuitreikingen, en dat begint zaterdag gelijk al bij het bloemencorso.