Jeannette Top vertrekt uit gemeenteraad Steenwijkerland

Coffeeshop Steenwijk had weliswaar teveel drugs in het pand, maar ‘dat is geen reden om de zaak te sluiten’

10 november Ja, er was begin oktober meer drugs in de coffeeshop aan de Korte Woldpromenade in Steenwijk aanwezig dan mocht, erkende eigenaresse Alien van der Ende vanmorgen bij de bestuursrechter. ,,Nadat ik twee jaar geleden thuis ben overvallen, heb ik gezegd dat ik nooit meer wat in huis wilde hebben’’, vertelde ze de rechter geëmotioneerd.