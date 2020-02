Jenny stopt, dat mag in de krant!

Daphne uit Havelte ‘is het helemaal kwijt’ in halve finale The Voice, maar gaat wel door

21 februari Het gaat in de halve finale van The Voice helemaal mis voor Daphne van Ditshuizen uit Havelte. Ze sterft zichtbaar van de zenuwen en zet het nummer Empire State of mind van Jay-Z en Alicia Keys helemaal verkeerd in. Toch krijgt Daphne de meeste stemmen en gaat zij en niet haar tegenstander Sanne naar de finale.