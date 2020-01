Jeroen van der Boom en Vengaboys op muziekfestival in Blokzijl

Voorzitter Klaas Steenbeek van Stichting Events Blokzijl vertelde de aanwezigen dat er tijdens het vierde muziekfestival verder optredens zijn van Frans Duijts, Mental Theo en Vengaboys, die eind negentiger jaren met We’re going to Ibiza en Boom, boom, boom nummer 1 hits had. Verder is DJ Hardez van de partij. Daarmee is opnieuw gekozen voor een line-up voor alle doelgroepen. Het muziekfestival op een drijvend podium in de havenkolk wordt gehouden op zaterdag 13 juni. Er komt, na het succes in 2019, ook weer een programma op de vrijdagavond. Met de invulling is de organisatie nog druk bezig.