Jeugd moet fit blijven, en daarom zijn er volop activiteiten in Zwartewaterland

De beweegactiviteiten zijn er voor twee leeftijdsgroepen, tieners (13 tot en met 18 jaar) en kinderen (6 tot en met 12 jaar). De belangstelling is over het algemeen goed. Jongerenwerker Myrthe Lugtmeier: ,,Vorige week in Genemuiden zaten we met zestig deelnemers helemaal vol en kregen veel positieve reacties,een week eerder in Zwartsluis waren er 25 deelnemers.’’ Woensdagmiddag in Hasselt viel de belangstelling tegen. Er waren helemaal geen tieners en slechts negen kinderen hadden zich aangemeld. Een mogelijke verklaring is dat de scholen weer meer lessen hebben en het mooie weer, waarbij het zwembad aanlokkelijker is dan het sportpark.

Corona

Volgens Lugtmeier zijn de kinderen, maar ook de ouders, wel blij dat er weer wat in groepsverband gebeurt nadat het sporten bij verenigingen door het coronavirus helemaal werd verlamd. ,,Natuurlijk moeten we de coronamaatregelen in acht nemen, maar ook dan is er gelukkig weer veel mogelijk.’’ Voor de jongerenwerkers zijn de beweegactiviteiten ook een goede manier om contact te houden met de jeugd. ,,We willen weten wat ze bezighoudt en waar ze behoefte aan hebben, juist in deze tijd van minder fysieke ontmoetingen’’, zegt Lugtmeier.