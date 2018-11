Jeugddrumband Hasselts Fanfare pakt eerste prijs

Na het horen van hun resultaat, 86,33 punten, waren de jonge slagwerkers eerst verbaasd, want niemand had zo'n hoge score verwacht. Maar toen het tot hun was doorgedrongen, stonden ze luid te juichen. De jury gaf onder andere complimenten over de durf van alle verschillende tempo’s en gespeelde nummers maar ook de moeilijkheidsgraad.

De jeugddrumband trad in een sporthal in Schiedam op onder leiding van tambourmaître Jorian Dokter met het stuk Drums Around the world. Dat was een compilatie van allerlei bekende nummers van onder meer Michael Jackson maar ook We will rock you. Het optreden werd beloond met een daverend applaus van de vele meegereisde familieleden.