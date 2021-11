Jim Bakkum en Sergio Vyent brengen in Steenwijk een ode aan Frank Sinatra

Muziek, successen, schandalen en geheimen komen samen in de nieuwe muzikale voorstelling, die vrijdag 3 december te zien is in theater De Meenthe in Steenwijk (20.00 uur).

Mysterie

Come fly away with me, My way en Fly me to the moon zijn slechts een greep uit het onuitputtelijke oeuvre van Sinatra. Velen kennen de zanger door zijn succesvolle muziek- en tv-carrière, maar de verhalen, mythes en fabels over zijn verdere leven zijn volgens het theater nog een mysterie.