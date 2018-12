Jochem van Gelder bij slotdag radiomarathon Hasselt voor het goede doel

Jochem van Gelder is bekend als presentator van televisieprogramma’s zoals Willem Wever, Later als ik groot ben en Praatjesmakers. Hij werd vorig jaar tweede in Wie is de mol? Als een van de ambassadeurs probeert hij Stichting Energy4All meer bekendheid geven. De ambassadeurs nemen cheques in ontvangst, golfen, spelen veilingmeester, treden op, koken, doen mee aan hardloopevenementen en nog veel meer. Van Gelder hoefde dan ook niet lang na te denken toen hij de vraag kreeg of hij naar Hasselt zou willen komen. ,,Ik heb gehoord wat er allemaal rondom de radiomarathon wordt georganiseerd. Dat geeft me energie en wil ik graag ondersteunen. Daarnaast ben ik ook erg nieuwsgierig, want niet vaak krijgen we te maken met het feit dat bijna een hele gemeente zich inzet om geld in te zamelen om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten te bevorderen.’’