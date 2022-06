Jong gezin met baby uren in de file door boerenprotest op A28

Het verkeer staat al uren stil op de weg. Het protest trof ook een jong gezin met een baby van elf maanden oud. Ruim twee uur lang stond het gezin als eerste auto achter de actievoerders stil. Chris van den Heuvel, bijrijder van een vrachtwagen van het bedrijf Heijmans, die ook stil stond, kwam terug van een wandeling naar een supermarkt in de buurt toen hij het gezin zag staan. ,,Het was een gezin met een kind van elf maanden oud en een kindje van twee jaar oud.”

Van den Heuvel was onderweg vanuit een klein plaatsje naast Menaam in Friesland richting Hengelo in Gelderland. ,,We moesten een lichtmast vervangen en het materieel laden. Morgen moeten we er weer naartoe, dus ik denk dat het een latertje wordt vanavond. Hij verwacht dat de boeren voet bij stuk houden. ,,Ik heb net één van de actievoerders gesproken en ze blijven nog wel even staan, het maakt ze niet uit hoeveel boetes er uitgeschreven worden, ze willen hun punt maken.”