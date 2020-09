Jong Rouveens echtpaar verbouwt oude bakkerij met gevoel voor het verleden en wint monumentenprijs

Het gebouw, pal aan de weg, is het ouderlijk huis van Marco Kooiker. Voor de aannemer was de renovatie van zijn eigen huis een kolfje naar zijn hand. ,,In 2017 begon de verbouwing en in september 2018 trokken we erin”, zegt hij. ,,In de afgelopen jaren was er al het een en ander gebeurd, maar nu deden we alles in één keer. Terug in oude stijl.”