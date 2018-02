Jongens ongeluk discobus herstellen thuis

Cor van Dalen

Wanneperveen/Giethoorn

Volgens moeder Gea maakten haar zoon en Mark deel uit van een groep van 27 jongeren die met de discobus van Taxi Huisman uit Ruinerwold op weg waren naar Meppel om daar te gaan stappen. In de bus was het gezellig en er werd gedanst. Jeffrey en Mark raakten in een bocht bij de kruising van de Steenwijkerstraatweg en de Zomerdijk hun evenwicht kwijt en kwamen tegen de deur aan. Die ging open waarna de jongens achterover uit de rijdende bus op straat vielen. Hoe dat kon wordt onderzocht doet de politie Noord Nederland. Volgens een woordvoerder is dat onderzoek in volle gang. De twee slachtoffers moeten nog worden gehoord en ook wordt de in beslag genomen discobus aan een technische inspectie onderworpen.

Eigenaar Jacco Huisman laat weten dat de bus inmiddels weer in zijn bezit is en dat die komend weekeinde mag worden ingezet. Hij zegt van de politie te horen hebben gekregen dat de touringcar geen enkel mankement had en dat alles naar behoren werkte. Maar volgens de vervoerder gaan deuren niet zomaar open tijdens het rijden. “Het vermoeden is dat iemand een van de noodknoppen heeft ingedrukt. Maar ook ik wil absoluut weten wat er is gebeurd.” De politiewoordvoerder ontkent noch bevestigt de lezing van Huisman. “Dat is voor zijn rekening. Lopende het onderzoek doen wij geen mededelingen en het onderzoek is nog niet afgerond.”

Reactie

Jeffrey Warnders en Mark Bakker begrijpen de reactie van de buseigenaar niet, zo hebben ze via social media laten weten. “Het is raar dat Taxi Huisman al weet te melden dat de schuld niet bij hen ligt. Helemaal omdat eerder die avond bij een andere rit nagenoeg hetzelfde is gebeurd. Ook daarom zijn wij er van overtuigd dat de noodstopknop niet is gebruikt tijdens onze rit.” Ze zijn teleurgesteld in Huisman dat hij nog niets van zich heeft laten horen, in tegenstelling tot de chauffeur van dienst. “Maar dat ga ik op korte termijn doen. Die jongens krijgen van mij zeker een fruitmand, want het is een vervelend voorval dat gelukkig goed is afgelopen. Het had veel erger kunnen zijn.”