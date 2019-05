Jongerenwerkers slaan alarm over ‘bingedrinking’ onder 15-jarigen in Zwartewaterland

Nog geen plannen voor Hemelvaart? Dit zijn de negen leukste evenemen­ten in de regio

29 mei Genieten van historische schepen of vroeg opstaan om te gaan Dauwtrappen? Op Hemelvaartsdag is weer veel te doen in deze regio. Wij hebben een paar leuke activiteiten op een rijtje gezet. Er is vooral veel buiten te doen, maar gelukkig blijft het bijna de hele dag droog.