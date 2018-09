Jongste zoon vermoord echtpaar Vis uit Vollenhove veroordeeld voor smaad

Pieter Vis stuurde in 2015 meerdere berichten via Twitter, waarbij hij een verband legde tussen de huisvriend en de moord op zijn ouders. Jurrie en Marrie werden in 2009 om het leven gebracht in hun woning in Vollenhove. Alleen de jongste zoon Pieter Vis is verdachte geweest. De zaak werd echter nooit opgelost en de Pieter is inmiddels officieel verdachte af.