Junior Rangers komen op voor natuur in Weerribben-Wieden

In alle rust pakt Floor Kooijman (14) uit Giethoorn een kikker vast. ,,Ik denk dat dit gewoon een pad is”, zegt ze. Al twee jaar maakt ze samen met achttien anderen deel uit van de groep Junior Rangers in de Weerribben-Wieden. Een keer per maand gaan ze samen op pad in het gebied, bijvoorbeeld om de boswachter te helpen.