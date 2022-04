Junioren DOS’46 verliezen mooiste wedstrijd van het jaar: ‘Misschien kan ik er later van genieten’

Het is de grote droom van elke jonge korfballer, de finale spelen in sportpaleis Ahoy. De grootste zenuwenwedstrijd van je leven met honderd procent klammehandjesgarantie. Voor A1 van DOS’46 komt die droom na een slopende play-off tegen de talenten van DVO uit. De lichting van dit seizoen is een waardige opvolger van de generatie uit 2013 en 2014, toen DOS’46 voor het laatst de finale haalde. ,,Voor de buitenwereld was dit een verrassing, maar voor ons niet. Dit veld is het mooiste veld dat er is, de meesten hebben maar één kans om hier te staan”, vertelt trainer Kelvin Borrink, die met B1 ook al een keer tweede van Nederland werd. Hij wordt bijgestaan door Daniël Hulzebosch, die genoeg Ahoy-ervaring heeft opgebouwd als speler en trainer.