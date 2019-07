Jury maakt tocht langs verlichte tuinen in Dwarsgracht: Aanzet tot gondelvaart

,,We doen dit, omdat we de mensen op deze manier willen stimuleren om hun tuinen mooi te verlichten. Dat staat leuk bij de gondelvaart”, stelt Siberta Hassing namens de organisatie. De gondelvaart van zaterdagavond is het hoogtepunt van het feestweekend in Dwarsgracht. Er doen acht gondels mee. Vrijdag staat een trekkertrek op het programma. ,,Dat is voor de tweede keer. Vorig jaar was het een succes en dit jaar zijn er meer aanmeldingen.”